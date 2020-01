Em estreia no Paulista, Guarani goleia a Inter de Limeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora de casa e de goleada, o Guarani venceu a Inter de Limeira, no Limeirão, por4 a 0 nesta quarta-feira, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.Com o resultado, o time assume a liderança do Grupo D da competição.A partida foi dominada pelo Guarani do início ao fim.O gol que abriu o placar veio logo no começo do jogo. Aos 8min, Giovanny fez o primeiro para o Guarani. Pouco tempo depois, aos 23min, Romércio ampliou o placar para os campineiros.Na volta do intervalo,o jogador Júnior Todinho brilhou e marcou os dois gols restantes, aos 10min e 32min, respectivamente.Na próxima rodada, o Santos será o desafio do Guarani. O time recebe os santistas no Estádio Brinco de Ouro, no dia 27. Já a Inter, do técnico Elano, visita o RB Bragantino, em Bragança Paulista.Em casa, Novorizontino vence o Oeste por 2 a 0 no Campeonato PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em estreia no Campeonato Paulista, o Novorizontino venceu o Oeste por 2 a 0 nesta quarta-feira. O time recebeu o adversário no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida foi válida pela primeira rodada do Estadual. Com 3 pontos, o time é o segundo colocado do Grupo B, abaixo apenas do Palmeiras, que goleou Ituano por 4 a 0 nesta quarta.Mesmo dominando o início do jogo, o gol só veio aos 46min do primeiro tempo. Adilson Goiano cruzou, Higor Leite cabeceou e Caíque França deixou a bola passar por baixo das pernas. Já aos 34min do segundo tempo, Capixaba fechou o placar para o Novorizontino.No próximo sábado (25), os dois times enfrentam novos adversários. O Novorizontino joga com o Água Santa, às 15h, no Distrital do Inamar, em Diadema, enquanto o Oeste recebe o Ituano, às 17h, na Arena Barueri.