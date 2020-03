As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim nesta quarta-feira (11) a defesa do título pelo Liverpool. Em casa, o time inglês jogou 120 minutos contra o Atlético de Madrid, e o placar ao fim da prorrogação exibiu 3 a 2 para os visitantes.

Durante os 90 minutos, a equipe de Jürken Klopp contou com um gol de cabeça de Wijnaldum, aos 43 do primeiro tempo, para devolver a derrota por 1 a 0 do jogo de ida.

O Liverpool marcou de novo aos cinco minutos da prorrogação, quando Roberto Firmino deu um cabeceio na trave e aproveitou o próprio rebote.

Em seguida, porém, o Atlético renasceu. Aos sete minutos, o goleiro Adrián, que substituía o contundido Alisson, saiu jogando de maneira errada. João Félix ficou com a bola e a passou para Llorente, que bateu de fora da área no canto esquerdo.

Nos acréscimos do primeiro tempo extra, Morata serviu Llorente, que dominou na meia-lua e marcou. Depois, Morata, em contragolpe no final do jogo, definiu o placar.