Tempos amargos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores do Barcelona anunciaram nesta segunda-feira (30) que entraram em acordo com a diretoria do clube pela redução de 70% dos seus salários.

O primeiro a fazer o anúncio foi o argentino Lionel Messi, 32, que informou a medida em sua conta no Instagram e depois foi seguido por outros companheiros.

Além da redução salarial, os atletas do time catalão também afirmaram que farão aportes financeiros para garantir que funcionários do Barça recebam seus salários integralmente.

"Se o acordo demorou alguns dias é simplesmente porque estávamos buscando uma fórmula para ajudar o clube e também seus trabalhadores nesses momentos tão difíceis", diz parte do comunicado.