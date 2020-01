Efeito ioiô assusta o Santo André no retorno à elite do futebol paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rotina da torcida andreense com o time tem sido uma mistura de alegrias e de tristezas. Afinal, tornou-se comum o Santo André subir e cair em seguida, sem conseguir uma sequência na elite estadual: foi rebaixado para a Série A-2 em 2011 e 2018, e ascendeu em 2016 e no ano passado.Encerrar esse efeito ioiô é o objetivo do clube do Grande ABC neste Campeonato Paulista.“Quando você vem de uma divisão inferior, você precisa procurar se manter por alguns anos seguidos na elite e, a partir daí, vai se estruturando para que possa se consolidar como uma equipe da elite paulista”, afirmou o técnico Paulo Roberto Santos.“Fomos campeões [da A-2], mas agora é bem diferente, a qualidade dos adversários é outra. Buscamos a manutenção no Paulistão e, a partir daí, outras etapas”, comentou, ressaltando a dificuldade de encontrar jogadores no mercado.“O Santo André não tem calendário nacional como outras equipes. Isso faz com que eles levem uma certa vantagem porque os atletas buscam um contrato para a temporada inteira.”ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉApelido: RamalhãoFundação: 18/9/1967Estádio: Bruno José Daniel, com capacidade para 14.185 pessoasPrincipais títulos: 1 Copa do Brasil (2004), 5 Séries A-2 do Paulista (1975, 1981, 2008, 2016 e 2019) e 2 Copas Paulistas (2003 e 2014)Melhor colocação: Vicecampeão (2010)Técnico: Paulo Roberto SantosCampeão da Série A-2 em 2019 ( * )( * ) acesso