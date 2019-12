Eduardo Coudet é recebido com festa pela torcida do Inter em Porto Alegre

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Internacional fez questão de receber o técnico Eduardo Coudet na noite desta quarta-feira (18). O treinador foi recepcionado com festa por aproximadamente 50 pessoas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS).Tão logo pisou em solo brasileiro, Coudet foi presenteado com um cachecol do time colorado. O treinador costuma utilizar essa peça de roupa. Além disso, Coudet ouviu muitas palavras de apoio. Ele agradeceu brevemente e logo depois embarcou no veículo que o levou até o hotel em que ficará hospedado.Os torcedores, que esperavam o técnico desde a tarde, também usavam mantas e camisetas, como o técnico costuma utilizar. Eduardo Coudet assume o Internacional em contrato de dois anos. A apresentação oficial do treinador ocorrerá nesta quinta (19).