Dupla da base elogia Dudu e projeta briga por espaço no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em semana de apresentações de garotos da base no Palmeiras, a quarta-feira (8) foi o dia de Alan e Gabriel Veron. Os dois colocaram Dudu como o grande exemplo a se seguir e comentaram sobre a possibilidade de brigar por posição com o camisa 7. A dupla está ao lado de outros jovens, como Patrick de Paula, Lucas Esteves e Gabriel Menino, entre as principais novidades do clube alviverde para 2020.Alan, que disse preferir ser chamado pelo nome e não pelo apelido de "Alanzinho", ainda brincou com o fato de ter praticamente a mesma altura de Dudu. Ele tem 1,65m, dois centímetros a menos que o ídolo alviverde. "Desde que cheguei aqui, ele é um ídolo; ele e o Gabriel Jesus. Pela altura também, ele me dá conselhos, me faz ficar mais firme no dia a dia. Ter um ídolo do lado é importante", afirmou Alan.Já Veron teve até a experiência de jogar ao lado de Dudu no fim do ano passado, quando protagonizou excelente atuação na vitória contra o Goiás, com direito a gols e assistência. "O Dudu sempre foi ídolo para mim. Ele pega a bola e vai para cima, não tem medo de nada. Ele também é ídolo pela pessoa que é. Ele me recebeu muito bem, me ajudou e deu apoio", afirmou Veron.Na busca por um espaço entre os titulares, Veron sabe que poderá brigar até mesmo com Dudu por um espaço na equipe. "Vou continuar mostrando meu trabalho, sei que o Dudu vai mostrar o dele. Vou trabalhar para ser titular como ele, e, se a gente estiver cada um de um lado do ataque, vamos brigar para dar o melhor pelo Palmeiras", projetou.