Dudu marca e dá a vitória ao Palmeiras em 300º jogo pelo clube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jogo de número 300 de Dudu pelo Palmeiras, a equipe alviverde venceu na noite desta quinta-feira (20) o Guarani, por 1 a 0, no Allianz Parque, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.O gol da vitória palmeirense foi justamente marcado pelo camisa 7, que recebeu de Willian após boa jogada do companheiro e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Ele, que chegou ao 70º gol pelo clube e usou o número 300 nesta quinta, ainda desperdiçou um pênalti –Jefferson Paulino defendeu depois de se adiantar.Com o triunfo, o Palmeiras reassume a liderança do grupo B, com 16 pontos. O time, porém, seca o Santo André, que tem 15 e só entra em campo no próximo domingo (23).Quem ainda pode se beneficiar da vitória alviverde é o rival Corinthians. Isso porque o clube do Parque São Jorge, que tem oito pontos, poderá assumir a ponta do grupo D, que, no momento, pertence ao Guarani, com nove. Os corintianos enfrentam o Água Santa neste sábado (22).Na próxima rodada do Paulista, o Palmeiras visitará o Santos, no dia 29 deste mês, no Pacaembu. No único clássico disputado até aqui pelos comandados de Vanderlei Luxemburgo em 2020, a equipe ficou no empate sem gols com o São Paulo.PALMEIRASWeverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña (Victor Luis); Zé Rafael, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Luan); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Gabriel Veron). T.: Vanderlei LuxemburgoGUARANIJefferson; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Thallyson; Deivid, Lucas Abreu (Juninho), Igor Henrique (Marcelo) e Lucas Crispim; Giovanny e Alemão (Mateusinho). T.: Thiago CarpiniEstádio: Allianz ParquePúblico e renda: 19.086 presentes; R$ 1.011.248,14Árbitro: Vinícius Furlan (SP)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)Cartões amarelos: Deivid, Giovanny e Igor Henrique (GUA)Gol: Dudu, aos 26min do 1º tempo