Dorival Júnior elogia e vê Flamengo no caminho de Real e Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Athletico Paranaense, Dorival Júnior elogiou o Flamengo depois da derrota por 3 a 0 na manhã deste domingo (16), na decisão da Supercopa do Brasil. Para o comandante, o clube rubro-negro está bem estruturado e no caminho de grandes times europeus, como Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique."É um caminho sem volta quando você estrutura uma equipe e passa a pinçar elementos que se destaquem. Este é o caminho que equipes europeias acabam trilhando. Vemos no Real, no Barcelona, no Bayern. O Flamengo trabalhou muito para que isso fosse uma realidade", afirmou Dorival."É um time formado por grandes jogadores, que já conhecem a maneira de trabalhar do Jorge Jesus. Isso adianta consideravelmente. É um clube que vinha se preparando, ficando entre os melhores", acrescentou, em outro momento em que o Fla foi assunto da coletiva.De 2019 para este ano, o Athletico-PR perdeu quatro peças fundamentais do time: Bruno Guimarães, Marco Ruben, Léo Pereira e Marcelo Cirino. Apesar das perdas, o técnico evitou falar em reforços, ressaltando a importância de valorizar quem permanece no elenco."O importante é valorizar quem está ali dentro. O trabalho tem que continuar. Lógico que percebemos algumas coisas, mas tudo isso são aspectos que podemos trabalhar e melhorar. Não vou ficar, principalmente por esse resultado, abrindo uma situação de 'preciso disso' e 'preciso daquilo' [sobre reforços]. É assimilar. Nos incomoda, mas, com esse incômodo, vamos trabalhar."