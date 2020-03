Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista sérvio Novak Djokovic, 32, líder do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), se juntou nesta sexta-feira (27) à lista de personalidades do esporte que anunciaram doações milionárias para ajudar no combate ao coronavírus.

Ele destinará 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) à compra de respiradores e outros equipamentos médicos para hospitais na Sérvia.

"Infelizmente, mais e mais pessoas estão sendo infectadas todos os dias. Eu e minha esposa, Jelena, estamos trabalhando juntos num plano de como doar nossos recursos da melhor forma para as pessoas em necessidade", afirmou.

Djokovic se junta assim a um grupo de doadores da elite do esporte do qual também fazem parte seus colegas de profissão Roger Federer e Rafael Nadal, além de astros do futebol, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entre outros.

O circuito mundial do tênis está paralisado pelo menos até o dia 7 de junho, por causa da pandemia.