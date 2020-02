Djokovic conquista Australian Open pela 8ª vez e chega a 17 Slams

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista sérvio Novak Djokovic, 32, derrotou o austríaco Dominic Thiem, 26, e conquistou neste domingo (2) o título do Australian Open pela oitava vez na carreira (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).Instável, ele esteve em apuros durante boa parte do jogo e chegou a ficar em desvantagem de 2 sets a 1, mas conseguiu virar e fechar a partida na quinta parcial, após quatro horas de ação (6/4, 4/6, 2/6, 6/3 e 6/4).Essa foi a 17ª conquista de Djokovic em torneios do Grand Slam (os quatro mais importantes do tênis).Ele se aproxima das marcas de Rafael Nadal (19) e Roger Federer (20) e pode até alcançar o recorde do suíço nesta temporada, mas para isso precisará de um improvável ano perfeito nos quatro eventos.O sérvio, que reassumirá a liderança do ranking mundial nesta segunda-feira (3), também soma ao longo da carreira cinco troféus de Wimbledon, três do US Open e um de Roland Garros.O austríaco perdeu a sua terceira chance de conquistar um campeonato desse nível. Em 2018 e 2019, ele foi derrotado por Nadal na decisão de Roland Garros. O tabu, então, permanece: nenhum homem nascido depois de 1988 conseguiu triunfar em Slams até hoje.Os últimos 13 troféus desses eventos ficaram apenas entre Djokovic (cinco), Nadal (cinco) e Federer (três).O jogo iniciou com Djokovic implacável, quebrando o saque de Thiem logo no segundo game e dando a impressão de que estaria em um de seus melhores dias. O austríaco cresceu na partida e até devolveu a quebra, mas depois falhou ao cometer dupla-falta quando sacava em 4/5 e entregou o primeiro set nas mãos do sérvio.Na parcial seguinte, a intensidade dos pontos diminuiu, mas a voltagem de Djokovic só fazia aumentar.Após uma quebra para cada lado, o sérvio sacava em 4/4 quando foi punido duas vezes por estourar o tempo de 25 segundos para iniciar o ponto (uma com advertência e outra com a perda do primeiro serviço).Após perder o game, ele chegou a dar leves tapas nos pés do árbitro de cadeira e dizer, ironicamente: "Bom trabalho, cara, você está se fazendo famoso hoje, muito bem". Thiem fechou em 6/4.O que se viu na sequência foi o vice-líder do ranking mundial ficar perto de implodir, cada vez mais irritado em quadra, errando bolas impensáveis e aparentando cansaço.O público na Rod Laver Arena, que já tinha preferência majoritária por Thiem, respondia muitas vezes com vaia às reações de Djokovic. O austríaco se manteve centrado e liderou o terceiro set desde o início, até fechar em 6/2.No quarto set, Djokovic se recompôs e equilibrou as ações novamente, até dar o bote certeiro quando o austríaco sacava em 3/4, quebrar o serviço do rival e na sequência confirmar o seu.A partida foi para a parcial decisiva, e o sérvio mostrou porque ostenta um aproveitamento de 100% em finais no Australian Open. Com uma quebra de saque logo no início e dois break points salvos, ele se manteve à frente até o fim, concluindo a virada em um jogo que quase escapou do seu alcance.Thiem, que subirá da 5ª para a 4ª colocação no ranking mundial, obteve neste domingo seu melhor desempenho em uma final de Slam, ao vencer dois sets, mas novamente voltará para casa com a sensação de que terá que esperar por uma nova oportunidade.