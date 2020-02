Diretoria do Fla vai à missa em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dirigentes do Flamengo estiveram, no começo da tarde deste sábado (8), em uma missa realizada na paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho, em memória aos 10 jovens que morreram no Ninho do Urubu, que aconteceu há um ano.O presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Geral e Jurídico Rodrigo Dunshee, o CEO Reinaldo Belotti, e o vice-presidente de Comunicação Gustavo Oliveira foram alguns membros da cúpula que compareceram à cerimônia.Nas redes sociais, diversos torcedores criticaram o fato de ter sido realizado um tributo às vítimas tendo apenas integrantes da diretoria do Rubro-Negro, sem a presença dos familiares dos 10 meninos.Pela manhã, na porta do Ninho do Urubu, amigos e parentes de Christian Esmério, Jorge Eduardo e Pablo Henrique se reuniram para uma homenagem no CT, com flores brancas e velas. Porém, apenas os familiares de Pablo puderam entrar. O restante das pessoas ficou do lado de fora, pois o clube informou que não havia um pedido prévio.Naquele momento, não havia representantes do Flamengo no local e aqueles que quiseram entrar nas dependências rubro-negras tiveram de esperar a liberação dos responsáveis pela portaria, que não permitiram o acesso. Até a entrada na recepção foi vetada, o que revoltou os presentes.Logo mais, o Flamengo vai encarar o Madureira, no Maracanã, pela Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Homenagens do elenco e torcida estão previstas.