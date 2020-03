Um 'tac' para a Umanizzare

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã seguinte à derrota vexatória para o CRB por 2 a 0, os gestores do Cruzeiro se reuniram nesta quinta-feira (12) para discutir a situação do técnico Adilson Batista, que deverá ser demitido. A saída deve ser oficializada ainda nesta tarde.

Mesmo que o clube esteja vivendo um momento de reconstrução, com forte crise financeira e a saída de vários jogadores importantes, Adilson Batista foi muito questionado por não conseguir fazer mais com as peças que tem no time.

Em 11 jogos nesta temporada, o treinador obteve quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, mas não viu boas atuações de sua equipe nem mesmo nos triunfos alcançados.

A diretoria celeste já pensa nos possíveis substitutos de Adilson para o cargo. Um nome desejado e dentro da realidade é o de Guto Ferreira, que conquistou acessos para a primeira divisão com a Ponte Preta, Bahia, Sport e Internacional, além de estar desempregado.

Enderson Moreira, hoje no Ceará, também está na mira dos diretores.