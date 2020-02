Diniz ouve gritos de "burro" após terceiro jogo do São Paulo sem vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o apito final do empate em 0 a 0 contra o Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, o técnico do São Paulo Fernando Diniz deixou o gramado ouvindo gritos de "burro" por parte da torcida.Aos 40 minutos do segundo tempo, o comandante são-paulino tirou Alexandre Pato e colocou Liziero. Após a troca, alguns torcedores também gritaram: "ei, Diniz. Vai tomar no c*".Com o empate diante à equipe do Parque São Jorge, o São Paulo chegou a terceira partida sem saber o que é vencer, pressionando ainda mais seu treinador.Antes do clássico, o Tricolor paulista perdeu por 2 a 1 para o Santo André e empatou, em pleno Morumbi, contra o Novorizontino.Para romper essa sequência ruim, o São Paulo visita o Oeste, em Barueri, no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília).