Diniz dá cara ao São Paulo titular e já tem até alterações treinadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo só terá mais um treino antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para as 21h30 de quarta-feira (22) contra o Água Santa, no Morumbi. Mas o técnico Fernando Diniz já parece ter alcançado o que considera a formação ideal para a equipe tricolor durante a pré-temporada, inclusive com atletas de sobreaviso para serem aproveitados ao longo do primeiro compromisso do ano.A provável escalação para iniciar o Campeonato Paulista é a mesma que foi utilizada nos dois jogos-treinos e em coletivos e trabalhos táticos até aqui: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Robert Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Helinho, Vitor Bueno e Pablo.Nesse esquema, Daniel Alves atua como uma espécie de camisa 8, com Hernanes um pouco mais à frente como armador. Outra peculiaridade da formação é que Dani e Helinho podem inverter de posição na fase ofensiva, já que o astro tem facilidade para cair pela direita e cruzar, enquanto o garoto é canhoto e ganha ângulo para chutes e passes se investir pelo meio.Do outro lado, Vitor Bueno tem mais presença de área para não deixar Pablo tão isolado. No sistema defensivo, a grande diferença para 2020 está na altura da primeira linha. A ideia é deixar os laterais e os zagueiros mais avançados para melhorar o "perde-pressiona", ou seja, a reação imediata após a perda da posse no campo de ataque.Diniz também já deixou algumas alterações possíveis alinhadas, com variações de desenho tático e funções. Os três atletas mais usados nessas trocas foram o volante Liziero e os atacantes Everton e Alexandre Pato. Liziero tem entrado muitas vezes no lugar de Hernanes, deixando Dani mais à frente. Everton também pode assumir o posto de Hernanes ou nas pontas, no lugar de Helinho ou Bueno.Pato foi o último a cavar esse espaço. Na manhã desta segunda-feira (20), no treino realizado no CT da Barra Funda, teve uma boa conversa com Diniz para novos ajustes. O camisa 7 tem sido utilizado como reserva de Pablo como centroavante ou também na vaga de um dos pontas.Os desfalques do São Paulo para o duelo com o Água Santa são os lesionados Walce, Gabriel Sara e Joao Rojas, todos em recuperação de cirurgias, e também a dupla Igor Gomes e Antony, que está com a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia.