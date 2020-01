De virada, Palmeiras vence o New York City pela Florida Cup

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o New York City FC por 2 a 1 na tarde deste sábado (18), em Orlando, em partida válida pela Florida Cup. Os gols foram marcados por Lucas Lima e Willian.Com o resultado, a equipe de Vanderlei Luxemburgo foi aos 5 pontos e ainda pode ser campeã do torneio, dependendo do resultado do jogo do Corinthians, que enfrenta o Atlético Nacional-COL, às 19h30.Nos acréscimos de um primeiro tempo equilibrado, no qual as duas equipes tiveram chances, a equipe americana abriu o placar. O canadense De Rosário se antecipou a Felipe Melo para aproveitar cruzamento da direita e cabecear para o gol defendido por Weverton.No segundo tempo, o Palmeiras chegou ao empate num lance de sorte. Lucas Lima tentou cruzar, a bola desviou na zaga adversária e Willian tentou desviar. Não conseguiu, mas ainda assim enganou o goleiro do New York City e a bola acabou dentro do gol, aos 11 do segundo tempo.Aos 28, após falha da defesa da equipe americana, Zé Rafael roubou a bola e tocou de cabeça para Willian virar o placar.O Palmeiras estreou na competição na última quarta (15). Após empate sem gols com o Atlético Nacional-COL, a equipe venceu nos pênaltis por 10 a 9.No regulamento da competição, partidas que terminam empatadas vão para os pênaltis, onde os adversários disputam um ponto extra. Quem vence a disputa sai da partida, então, com dois pontos.A equipe volta a campo, já pelo Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Ituano, às 19h15, em Itu.