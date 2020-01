De saída, Scarpa vê protagonismo de Zé Rafael e se equipara a Lucas Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Gustavo Scarpa, que pode deixar o Palmeiras para atuar no Almería, da Espanha, talvez não deixe saudades no alviverde paulista. O jogador chegou ao clube com status de "estrela" e após batalha judicial com o Fluminense, seu ex-time. Entretanto, o meia não correspondeu às expectativas e sequer conseguiu destoar de seus concorrentes de posição.Scarpa chegou com a função de "garçom" e meia definidor, que pisa na área adversária e finaliza a gol. Mas, o ex-meia do Flu viu Zé Rafael assumir esse protagonismo no Campeonato Brasileiro. Segundo estatísticas do Footstats, o ex-jogador do Bahia foi responsável por cinco assistências em 27 jogos.Com o mesmo número de jogos, Scarpa deu quatro assistências. O meia ainda ficou atrás de Lucas Lima, responsável por quatro assistências em menos jogos: 23. A lista de garçons também conta com Hyoran e Raphael Veiga, com duas assistências cada em 19 jogos.Gustavo Scarpa também perde o protagonismo para Zé Rafael em gols. No Brasileiro, o ex-meia do Bahia marcou cinco em 27 jogos, média de 0,19 por partida. Com o mesmo número de jogos, Scarpa marcou quatro gols, média de 0,15. Em média de gols, Scarpa perde também para Raphael Veiga, que marcou três gols em 19 jogos, média de 0,2. Lucas Lima, com um gol em 23 jogos, e Hyoran com um gol em 12 jogos, completam a lista de gols dos meias do Palmeiras.O Almería aumentou a proposta por Gustavo Scarpa. A equipe espanhola ofereceu 7 milhões de euros e a possibilidade de lucrar com uma eventual venda do meio-campista fez a diretoria palmeirense considerar o negócio. Isso significa que o clube alviverde receberia cerca de R$ 31,5 milhões inicialmente e ainda poderia aumentar a receita dependendo de uma revenda. Na oferta, o time paulista ficaria com 30% do que superar os 7 milhões de euros em uma eventual próxima transferência.Ou seja, se o Almería negociar Scarpa por 10 milhões de euros a qualquer momento, os palmeirenses ficariam com 30% dos 3 milhões de euros do lucro do espanhol, o que uma injeção de R$ 4 milhões no acordo.