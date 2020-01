De saída, Deyverson e Jean não viajam com Palmeiras à Florida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira (10) a lista dos jogadores que viajarão para a Florida Cup, torneio amistoso a ser disputados nos Estados Unidos, sem as presenças de Deyverson, Jean, Alejandro Guerra e Vitor Hugo.O time alviverde, segundo apurou a reportagem, preferiu não colocar Jean, Deyverson e Guerra porque os três estão procurando um novo clube para este ano. Apesar de os três participarem da pré-temporada com Vanderlei Luxemburgo, eles não fazem parte dos planos para 2020.Já o zagueiro Vitor Hugo, que se recupera de uma cirurgia feita em dezembro, ficará em São Paulo para dar prosseguimento ao seu tratamento.A delegação palmeirense irá viajar neste sábado (11). A estreia no torneio será na próxima quarta (15), contra o Atlético Nacional (COL). Três dias depois, a equipe alviverde enfrentará o New York FC (EUA). O Corinthians também participará da competição.Lista de convocados para a viagem:Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius;Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa, Victor Luis e Lucas Esteves;Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Pedrão e Emerson Santos;Meio-campistas: Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael e Alan;Atacantes: Dudu, Luiz Adriano, Willian, Gabriel Veron e Wesley.