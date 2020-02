Daniel Alves quebra jejum de 100 jogos sem gols de falta no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encerrou um jejum de cem partidas sem marcar um gol de falta. Coube a Daniel Alves -com a ajuda de um desvio na barreira- quebrar essa marca negativa no jogo da noite deste domingo (9) contra o Santo André, na quinta rodada do Campeonato Paulista.Até esse gol de Dani, que fez o Tricolor diminuir o placar contra o Ramalhão no estádio Bruno José Daniel, a última falta convertida pelo time do Morumbi havia sido em maio de 2018.Na ocasião, o meia Nenê, que hoje defende o Fluminense, marcou um golaço contra o América-MG no Independência. O São Paulo venceu essa partida por 3 a 1, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.As faltas do São Paulo desde o ano passado têm sido divididas por Dani Alves, Reinaldo e Hernanes.