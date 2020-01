Cruzeiro vence o Sport e garante vaga na próxima fase da Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Sport neste domingo (12) por 1 a 0, na Arena Barueri, e está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Guilherme Liberato marcou o único gol do duelo ainda no primeiro tempo.Com o resultado, o Sport se despede da Copa São Paulo, enquanto o Cruzeiro aguarda o jogo entre Desportiva Paraense e Oeste para descobrir o seu adversário na terceira fase da competição.O Cruzeiro foi superior em campo, impôs o seu estilo de jogo e deu poucos espaços para o Sport jogar, principalmente pelo amplo domínio no setor do meio-campo.Guilherme Liberato abriu o placar aos 14 minutos, aproveitando rebote de Túlio após bomba de Matheus Pereira. A Raposa, inclusive, poderia vencer por uma vantagem ainda maior, mas desperdiçou algumas chances, principalmente com Alexandre Jesus, que acertou a trave em chute com o gol aberto.