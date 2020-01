Cruzeiro perde nos pênaltis e é eliminado na Copa São Paulo

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (14), o time celeste ficou no 0 a 0 com o Oeste e foi derrotado nos pênaltis pel equipe paulista, perdendo por 3 a 1.O jogo foi válido pela terceira fase da Copinha e marcou o reencontro das equipes que também se enfrentaram na fase de grupos. No primeiro duelo, o Cruzeiro levou a melhor e venceu por 3 a 1. Desta vez, porém, a equipe celeste não conseguiu vazar a zaga adversária novamente.Apesar de dominarem o rival, os garotos do Cruzeiro pecaram muito na organização das jogadas e nas poucas chances reais de marcar o gol.O Oeste valorizou o empate durante os 90 minutos e soube manter a calma na disputa de pênaltis. Após converter o primeiro pênalti, o Cruzeiro errou os três seguintes. Melhor para a equipe paulista, que marcou em três das suas quatro cobranças.Com o resultado, o Oeste avança mais uma fase e agora pegará o Avaí.