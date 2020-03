Cruzeiro passa sufoco e supera Boa Esporte nos pênaltis na Copa do Brasil

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está na terceira fase da Copa do Brasil. A classificação foi obtida com drama diante do Boa Esporte, nesta quarta-feira (4), no estádio Melão, em Varginha (MG). Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe da capital venceu nos pênaltis por 5 a 4.

João Lucas abriu o placar para o Cruzeiro ainda no primeiro tempo, mas Claucedi empatou para o Boa no início da etapa final. Nos pênaltis, Fábio chegou a pegar uma cobrança, mas Marco Antônio desperdiçou, e a classificação só veio nas batidas alternadas.

O Cruzeiro conhecerá seu adversário da próxima etapa através de sorteio. Diferente das fases anteriores, a vaga será decidida em jogos de ida e volta.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Jadsom (Pedro Bicalho), Filipe Machado; Mauricio e Everton Felipe; Thiago (Marco Antônio) e Marcelo Moreno (Jhonata Robert). T.: Adilson Batista.

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Yuri, Wesley, Henrique Moura e Ferreira; Caio César (Chiquinho), Carlinhos; Cesinha (Denis), Claudeci (Romário) e Gindre; Jefferson. T.: Nedo Xavier

Estádio: Melão, em Varginha (MG)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Cartões amarelos: Claudeci e Carlinhos (BOA); Edilson (CRU)

Gols: João Lucas, aos 36min di 1º tempo; Claudeci, 13min do 2º tempo

Pênaltis: Gindre (1-0); Edilson (1-1); Chiquinho (2-1); Filipe Machado (2-2); Yuri (2-2); Everton Felipe (2-3); Jefferson (3-3); Marco Antônio (3-3); Carlinhos (4-3); Léo (4-4); Ferreira (4-4); Mauricio (4-5)