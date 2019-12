Cruzeiro define novo organograma e confirma busca por Alexandre Mattos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Uma reunião nesta segunda-feira (23) definiu o novo organograma do Cruzeiro, após oficialização da renúncia coletiva da diretoria. O clube estará provisoriamente sob o comando de um conselho de notáveis, formado por empresários e parceiros.Confirmadas as saídas de Wagner Pires de Sá, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, o Cruzeiro tem agora Saulo Fróes, dono da Lokamig, locadora de veículos, como presidente. Vittorio Medioli, prefeito de Betim (MG) e fundador do grupo Sada, é o vice. Emilio Brandi, do grupo Nova Safra, é responsável pelo financeiro.Pedro Lourenço, mais conhecido como Pedrinho do Supermercados BH, patrocinador e mecenas do clube, assume a gestão do futebol e já tem uma missão: contratar Alexandre Mattos, recém-demitido do Palmeiras, para o cargo de diretor-executivo.Em sua primeira entrevista como gestor de futebol do clube, Pedrinho ainda confirmou a manutenção de Adilson Batista como técnico."Agora, a partir de hoje, tenho um compromisso muito sério. Já tenho como torcedor, mas agora mais ainda. Pegamos um time de Série A na Série B, não tem recurso, não tem caixa para pagar. O Adilson será mantido. Para diretor de futebol, a minha ideia é trazer o Alexandre", disse Pedro Lourenço."Ele está fora do país. Eu já conversei com ele. Ele disse que, no ano que vem, não iria trabalhar, foi muito batido em São Paulo. Se eu fosse ficar aqui, ele disse que viria comigo, com um salário dentro da realidade do Cruzeiro hoje", disse."Nós, que somos cruzeirenses, temos que viver da realidade. O Cruzeiro é um time quebrado, não tem dinheiro para pagar um cozinheiro. Nós temos que conversar com todo mundo. Estamos na segunda divisão, não tem como pagar R$ 500 mil, R$ 1 milhão", acrescentou.Paralelo ao trabalho dos gestores, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro terá 60 dias para convocar uma nova eleição. A ideia de José Dalai Rocha, presidente do conselho, é que seja formada uma chapa única e que conte com o apoio geral dos conselheiros.Além da presidência, outros cargos serão votados ainda no primeiro semestre, provavelmente no mês de maio. Se isso acontecer, a nova gestão assumirá em junho, mas ficará no comando somente até dezembro, quando terminaria o mandato de Wagner Pires.