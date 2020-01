Cruzeiro bate o Oeste e se classifica com 100% de aproveitamento na Copinha

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Apesar de o clube viver forte crise, os garotos estão dando conta do recado e terminaram a primeira fase com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira (10), a equipe venceu o Oeste (SP) por 3 a 1 na Arena Barueri.O jogo valia o primeiro lugar do grupo 27. A equipe celeste saiu na frente ainda no início do primeiro tempo, com Thiago pegando um cruzamento de primeira. Na etapa final, o capitão Pedro Bicalho aproveitou o rebote e marcou um belo gol.Dois minutos mais tarde, Riquelmo fez o terceiro. Faltando 15 minutos para o fim, o Oeste anotou seu gol de honra com Reifit.Com o resultado, o líder Cruzeiro vai enfrentar o Sport na segunda fase, que ficou em segundo lugar do grupo 28. Apesar da derrota, o Oeste ficou com a segunda colocação e vai pegar o Desportiva Paraense.