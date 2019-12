Cruzeiro acusa empresário de furtar documentos após reunião sobre zagueiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro publicou uma nota oficial acusando o empresário Fábio Mello de tentar furtar alguns documentos durante uma reunião na manhã do último sábado (28). Fábio esteve na sede administrativa do clube para conversar sobre o futuro do seu atleta, o defensor Fabrício Bruno.A reunião de Fábio foi realizada com Vittorio Medioli, CEO do Cruzeiro. Recentemente, Fabrício Bruno entrou na Justiça contra o Cruzeiro pedindo a rescisão do contrato. O zagueiro cobrou cerca de R$ 4 milhões por causa dos direitos de imagens e salários atrasados, além de outras pendências. O Celtic, da Escócia, mostrou interesse em levar o jogador, mas o primeiro contato não agradou à cúpula mineira.Procurado pela reportagem, Fábio Mello não atendeu às ligações.Veja abaixo a nota oficial publicada pelo Cruzeiro:"O Cruzeiro EC vem a público lamentar o comportamento do agente de jogadores, Fábio Melo, que após uma reunião com o CEO do Núcleo Dirigente Transitório, Vittorio Medioli, tentou se apoderar de alguns documentos sigilosos do clube retornando a sala de reuniões que no momento estava vazia. Após a reunião, Fábio Melo se aproveitou de uma rápida saída de Medioli voltando a sala levando consigo vários documentos.Ao perceber os movimentos do agente pelo reflexo do vidro, Medioli o abordou na porta do elevador e conseguiu recuperar a maioria dos documentos, mas um acabou escapando e foi notada a falta somente após uma conferência detalhada.Vittorio Medioli confirmou que vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia.Lembrando que o Fábio Mello foi à Sede Administrativa do Clube para discutir o assunto Fabrício Bruno, que perdeu a primeira liminar na justiça. O agente insiste em levá-lo definitivamente para o Celtic, de Glasgow."