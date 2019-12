Coutinho e Marcelo são os que mais perderam valor de mercado em 2019, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O site Transfermarkt, especializado em transações de futebol, divulgou uma lista com os dez jogadores que mais perderam valor de mercado em 2019. O ranking é encabeçado por Philippe Coutinho, 27, meia do Bayern de Munique (ALE).De acordo com o site, o brasileiro, que atuou pelo Barcelona (ESP) até a metade deste ano, perdeu metade de seu valor de mercado. Agora, ele é avaliado em 70 milhões de euros (cerca de R$ 317 milhões).O segundo colocado na lista é outro brasileiro: o lateral-esquerdo Marcelo, 31. O atleta do Real Madrid (ESP) foi desvalorizado em 50 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões) e agora vale 20 milhões de euros (cerca de R$ 90,6 milhões).O top 3 ainda tem Rakitic, do Barcelona. O meia croata perdeu 40 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões) em seu valor de mercado. Ele é avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões).A lista dos dez mais desvalorizados também tem Busquets (Barcelona), Asensio (Real Madrid), Bale (Real Madrid), Cavani (PSG), Lemar (Atlético de Madri), Umtiti (Barcelona) e Fekir (Betis).