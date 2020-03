Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) cancelou os principais eventos que faria antes da Olimpíada do Japão por causa do coronavírus. As medidas serão anunciadas nesta sexta (13).

Entre os cancelamentos, a entidade desistiu de enviar uma equipe que faria inspeção nas instalações no Japão, compromisso que estava marcado para ocorrer entre 15 e 22 de março.

O Festival de 100 dias para Tóquio, que seria realizado em Brasília em abril, e o Encontro Olímpico, que ocorreria em maio com a presença de atletas, também foram riscados da agenda.

Nesta quinta (12), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que as autoridades deveriam considerar adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 em um ano em razão da pandemia do novo coronavírus.

Mais cedo, durante a cerimônia de acendimento da chama, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, tinha reafirmado que a Olimpíada do Japão segue com início programado para o dia 24 de julho.