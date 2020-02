Corinthians usa 'big fone' para anunciar contratação do volante Ederson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou a contratação do volante Ederson, 20, nesta sexta-feira (21) —e de maneira inusitada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o clube simulou um "big fone", recurso do Big Brother Brasil (TV Globo), para comunicar a chegada do reforço.Em outra publicação, o clube tocou a sirene tradicionalmente usada para indicar a chegada de novos jogadores ao Parque São Jorge. Em seguida, confirmou o acerto com Ederson, que rescindiu com o Cruzeiro na semana passada. O volante assinou contrato de cinco anos, válido até 31 de janeiro de 2025.A diretoria corintiana e o estafe de Ederson resolveram na quinta (20) o último detalhe que faltava para fechar o acordo: os valores das luvas, espécie de premiação para assinatura do contrato, já que o atleta estava livre no mercado. Agora, o Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do volante, enquanto os 30% restantes ficaram com o próprio jogador.Ederson é o sexto reforço do clube paulista em 2020. Antes do ex-volante do Cruzeiro, o time alvinegro fechou com Luan, Sidcley, Cantillo, Davó e Yony González.