Corinthians trabalha para ter Ramiro em jogo de volta contra o Guaraní

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha para contar com o meia Ramiro no jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores, contra o Guaraní-PAR, na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Itaquerão.Ramiro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito na derrota para a Ponte Preta por 2 a 1, na semana passada, em Campinas (SP).O técnico Tiago Nunes considera importante o retorno de Ramiro por contar com poucas opções para os lados do campo. O ex-gremista praticamente é o único jogador experiente que atua pelos lados e que possui características defensivas.Sem Ramiro, o treinador corintiano optou por Everaldo no time titular na quarta (5), no Paraguai, na derrota por 1 a 0. Com isso, o jovem Janderson, que atuava do lado esquerdo do ataque, foi deslocado para o lado direito.Para o duelo contra a Inter de Limeira no domingo (9), às 16h, também em Itaquera, Ramiro já está descartado. A ideia é preservar o jogador e acelerar o processo de retorno para a decisão contra os paraguaios.Nesta quinta (6), no CT Joaquim Grava, os titulares realizaram apenas treino regenerativo, como de costume no dia seguinte aos jogos. Só trabalharam no campo os reservas e os jogadores que entraram no decorrer da partida no Paraguai —casos de Mateus Vital, Lucas Piton e Madson.