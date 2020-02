Corinthians tenta aproveitar tropeço do Guarani para assumir liderança de grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há dois jogos no Campeonato Paulista, o Corinthians visita neste sábado (22) o Água Santa, em Diadema (SP), às 15h, em jogo válido pela sétima rodada do Estadual.Em busca da liderança do grupo D, a equipe do técnico Tiago Nunes tentará se aproveitar da ajuda que seu rival Palmeiras deu ao vencer no meio de semana o Guarani —o time de Campinas é o atual líder da chave, com nove pontos, um a mais que o clube do Parque São Jorge."Vamos em busca da vitória, fizemos um bom clássico e agora é dar sequência no trabalho. Se pudermos classificar em primeiro, teremos melhores chances lá na frente", disse o goleiro Cássio.A novidade entre os relacionados para enfrentar o Água Santa é o atacante Matheus Davó, que não era acionado desde o último dia 9, na derrota para a Inter de Limeira, e que só fez um jogo até aqui pelo Corinthians, no empate com o Mirassol.Além do revés para o time de Limeira, o Corinthians vem de empate no clássico com o São Paulo no Morumbi. Entre as duas partidas, a equipe alvinegra ainda acumulou queda na segunda fase preliminar da Copa Libertadores.ÁGUA SANTAGiovanni; Luis Ricardo, Walisson Maia, Andrés Robles e Abner Felipe; Wellington Reis, João Vitor e Luan Dias; Felipe Azevedo, Dinei e Uéderson. T.: PintadoCORINTHIANSCássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Cantillo e Luan; Vagner Love, Yony González e Boselli. T.: Tiago NunesEstádio: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)Horário: 15h deste sábado (22)Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)TV: Premiere