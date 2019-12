Corinthians retoma 3º lugar do Palmeiras no Ranking Folha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O título do Campeonato Paulista foi suficiente para recolocar o Corinthians à frente do Palmeiras no Ranking Folha de S.Paulo do futebol nacional. A equipe alvinegra recuperou neste ano a terceira colocação, atrás somente de Flamengo e São Paulo.A 30ª conquista estadual corintiana valeu 10 pontos no ranking. Assim, o time do Parque São Jorge chegou a 927, contra os 925 pontos do arquirrival, que não foi campeão ou vice-campeão de nenhum torneio na temporada. Portanto, não pontuou e acabou perdendo o posto que havia ganhado em 2018, ano em que ficou com o título brasileiro.A outra mudança na ordem do ranking foi o avanço de uma posição do Athletico-PR, agora 19º colocado. Campeã do Campeonato Paranaense e da Copa do Brasil, a equipe rubro-negra obteve 21 pontos e deixou para trás o Vitória (292).As demais posições permaneceram inalteradas. O Flamengo, porém, ampliou consideravelmente sua vantagem na primeira colocação. O vice-líder São Paulo até fez seus pontinhos com o segundo lugar do Paulista, mas viu a diferença para o líder crescer.Com as taças do Estadual do Rio, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o clube carioca acumulou 70 pontos. Contabilizou outros 25 com a campanha feita no Mundial de Clubes.Assim, o Flamengo passou a somar 1.081 pontos. A distância para o segundo colocado São Paulo (953) saltou, portanto, para 128 pontos.Nenhum clube estreou no ranking neste ano. Para entrar na lista, a equipe precisa ser campeã ou vice-campeã de um torneio de âmbito nacional ou internacional.O Ranking Folha de S.Paulo, publicado desde 1996, é uma classificação histórica do desempenho dos times brasileiros. Ele distribui pontos por títulos ou vice-campeonatos em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais de primeira divisão.