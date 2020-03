Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ficou em uma situação ainda mais complicada no Campeonato Paulista depois da vitória por 3 a 2 do Guarani sobre a Ponte Preta na última segunda-feira (16).

A cinco pontos da zona de classificação às quartas de final, o time do técnico Tiago Nunes precisa vencer os dois jogos que restam na fase de grupos para tentar superar a equipe bugrina.

Com apenas 11 pontos em dez partidas do Estadual, o Corinthians terá, então, de dobrar o seu número atual de vitórias —só venceu duas vezes nesta edição. O aproveitamento de quase 37% até aqui teria de saltar, na reta final, para 100%. E, mesmo nesse cenário, a classificação continuará distante.

O Guarani, segundo colocado do grupo D com 16 pontos, um a menos que o Red Bull Bragantino, teria de somar, no máximo, um ponto nas duas rodadas finais. Nesse caso, ambos os times fechariam a fase de grupos com 17 pontos. A vaga seria definida nos critérios de desempate. Hoje, o saldo corintiano é de dois gols, contra seis do Guarani —ambos ficariam com quatro vitórias.

O Corinthians ainda tem Palmeiras e Oeste pela frente na atual fase. Os jogos estão marcados para Itaquera e Barueri, respectivamente. O Guarani, por sua vez, enfrenta Botafogo-SP, fora de casa, e São Paulo, em Campinas.

O Paulista está suspenso temporariamente por causa do avanço do coronavírus no mundo. Depois das duas rodadas finais da fase de grupos, a competição prevê duelos em partida única nas quartas e na semifinal. Na final, estão previstos duelos de ida e volta.