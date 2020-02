Corinthians perde para Inter e torcida cobra vitória contra Guaraní

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dificuldades de armar jogadas, o Corinthians perdeu para Inter de Limeira por 1 a 0 neste domingo (9), no Itaquerão. A partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.É a primeira derrota em casa do time, do técnico Tiago Nunes, que na quarta (12) decide com Guaraní-PAR uma vaga na fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Paulista, o time é o segundo do Grupo D, com sete pontos, e a Inter, como nove, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo C.O Corinthians deu impressão que não teria dificuldades diante da Inter, do técnico Elano. Passado a euforia dos 15 minutos iniciais, o time corintiano voltou exibir sua falta de criatividade no meio de campo e começou a abusar dos cruzamentos, principalmente com Lucas Piton pela esquerda. O meio de campo também dava muito espaço.Lucas Braga, da Inter de Limeira, passou a ser o destaque da partida. Aos 41 minutos, o corintiano Cantillo perdeu a bola para Marquinhos, que acionou Lucas Braga. O jogador da Inter arrancou pela direita, fez fila e cruzou na área. Tcharlles, livre de marcação, mandou para o gol de Cássio.Aos 41 minutos, a Inter abriu o placar com Tcharlles. O corintiano Cantillo perdeu a bola, Lucas Braga avançou pela direita, cruzou na área e ninguém conseguiu afastar. A bola sobrou nos pés de Tcharlles, que livre de marcação, mandou para o gol de Cássio.No segundo tempo, Tiago Nunes colocou Vagner Love, Fagner e Luan nas vagas de Everaldo, Michel e Gabriel, respectivamente, mas não conseguiu evitar a derrota.Assim que Raphael Claus apitou o final do jogo, a torcida do Corinthians vaiou e gritou 'é quarta-feira', numa alusão ao duelo decisivo pela Libertadores. Na quarta (12) o Corinthians passar pelo Guaraní para evitar a eliminação. O time paraguaio venceu o primeiro jogo por 1 a 0.CORINTHIANSCássio; Michel (Fagner), Bruno Méndez, Pedro Henrique e Lucas Piton; Gabriel (Luan), Cantillo e Mateus Vital; Madson, Gustavo e Everaldo (Vagner Love). Técnico: Tiago NunesINTER DE LIMEIRARafael Pin; Córdoba, Roger Bernardo, Bruno Oliveira e Lucas Balardin; Geovane (Matheus Neris), Marquinhos, Murilo Rangel (Nata Alvarenga), Thomaz e Lucas Braga; Tcharlles (Bruno Formigoni). Técnico: ElanoFICHA TÉCNICACORINTHIANS 0x1 INTER DE LIMEIRAÁrbitro: Raphael ClausAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo LimaPúblico/Renda: Público pagante: 27.725 e renda: R$ 1.115.240,35Cartões Amarelos: Lucas Balardin e Marquinhos (Inter de Limeira)Gols: Tcharlles (INT), aos 41 minutos do primeiro tempo