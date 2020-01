Corinthians leva virada de colombianos, e vê Palmeiras faturar Florida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi derrotado pelo Atlético Nacional por 2 a 1 na noite deste sábado (18), em Orlando, nos Estados Unidos, e viu o Palmeiras conquistar a Florida Cup. A equipe do técnico Tiago Nunes, que brigava diretamente com o rival pela conquista, abriu o placar com Ramiro na etapa inicial. Torres empatou ainda antes do intervalo. No fim, Gómez virou a partida.Com o resultado, o Corinthians terminou a competição com três pontos -na primeira rodada, venceu o New York City por 2 a 1. Já o Palmeiras somou cinco pontos, contra quatro do Atlético Nacional e nenhum da equipe norte-americano.O time corintiano conseguiu mais uma vez se impor diante de um adversário, mas desperdiçou muitas chances nos dois tempos. Assim como vez na estreia, tomou conta do meio-campo e viu Ramiro marcar aos sete minutos depois de um cruzamento na medida de Lucas Piton.Nos lances derradeiros do primeiro tempo, Torres subiu mais que Gil e empatou. No segundo tempo, depois de muitas mudanças nos dois times, Gómez concluiu dentro da área, sem chance para Walter.O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (23) para enfrentar o Botafogo-SP pela estreia do Campeonato Paulista. O duelo começará às 21h30. O time corintiano, campeão das últimas três edições do Estadual, busca um inédito tetracampeonato.