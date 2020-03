Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jejum de cinco jogos sem vitórias do Corinthians no Campeonato Paulista não causa ruptura no trabalho do técnico Tiago Nunes —ao menos por enquanto. Apesar de reconhecer alguns erros do treinador, a cúpula alvinegra decidiu mirar a cobrança, no momento, para o elenco.

Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Corinthians promete cobrar fortemente os jogadores nesta semana. Na visão deles, há muitos atletas do elenco que estão acomodados e apresentando exagerados erros técnicos durante os jogos.

No empate em 1 a 1 com o Novorizontino no domingo (8), segundo estatísticas do Footstats, o Corinthians finalizou 11 vezes, mas somente duas certas —um aproveitamento de 18%. O time ainda abusou de cruzamentos errados na área do adversário: foram 26 tentativas e apenas seis acertos —23% de aproveitamento.

Se não bastasse, o Corinthians é quarto time que mais perde bolas no Paulista: 301 (média de 33,4 por jogo), só ficando à frente de Guarani, Oeste e Ferroviária. É o pior dos grandes paulistas no quesito. O trio de rivais perde bem menos bola: Santos tem 32,7 erros por jogo, Palmeiras, 26,1, e São Paulo, 25,4.

No caso de Tiago Nunes, apesar de não balançar no cargo, vale ressaltar que o treinador pela primeira vez mostrou que pode ceder em relação a sua convicção sobre o jogo vertical e ofensivo por conta da pressão por resultados. Contra o Novorizontino, o treinador optou por um time mais marcador com as entradas de Gabriel e Carlos Augusto nas vagas de Camacho e Lucas Piton, respectivamente.

Além disso, o treinador colocou Éderson e Araos, atletas de meio-campo que atuam como volantes, quando o time precisava evoluir ofensivamente para buscar a vitória na segunda etapa. Além deles, o treinador corrigiu o erro da escalação inicial e colocou Piton na vaga de Carlos na lateral.

Sem Camacho e Piton, o Corinthians voltou a pender para o lado direito. Sem qualidade na saída de bola com os zagueiros Pedro Henrique, Gil, e o volante Gabriel e o lateral Carlos Augusto, a única saída voltou a ser Fagner, como acontecia em 2019, sob o comando de Fábio Carille.

O Corinthians terá mais uma semana livre antes de voltar a campo. O clube alvinegro só volta a jogar no próximo domingo (15), quando enfrentará o Ituano no Itaquerão, a partir das 16h (de Brasília), pela décima rodada do Paulista.