Corinthians ganha reforço na zaga em longo treino de reapresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou aos treinos nesta segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava, após dois dias de folga. O técnico Tiago Nunes comandou um treino longo, com quase três horas de duração. O treinador, aliás, ganhou um reforço para a zaga: Danilo Avelar.

O ex-lateral esquerdo e agora zagueiro realizou o primeiro treino com o restante do elenco desde que sofreu uma pubalgia no início deste ano, após a disputa da Flórida Cup. Ainda sem atuar em partidas oficiais do time alvinegro nesta temporada, ele aguarda ser inscrito no Campeonato Paulista.

Na reapresentação, o elenco corintiano disputou um treino coletivo em campo reduzido, mas sem esboço de time titular. Em seguida, Tiago Nunes comandou um treino específico com o setor defensivo, em que instruiu principalmente a primeira linha de quatro jogadores.

Eliminado precocemente na Copa Libertadores, o Corinthians só volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrentará o Novorizontino às 19h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael De Biasi, pela nova rodada do Paulista.