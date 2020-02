Corinthians faz 1º treino com Yony González e inscreve lateral no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians realizou treinos em dois períodos nesta sexta-feira (7), no CT Joaquim Grava, visando o duelo contra a Inter de Limeira no domingo (9), na Arena de Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.A principal novidade foi a presença de Yony González. O atacante colombiano participou da atividade com bola no campo junto com os demais companheiros. Outro atleta presente no gramado, Michel Macedo agora está inscrito no Paulista. O lateral se recuperava de lesão muscular que o tirou até da pré-temporada.A inscrição de Michel indica que Fagner pode ser poupado para a decisão contra o Guaraní-PAR na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), também em Itaquera, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. O time alvinegro precisará reverter a vitória dos paraguaios por 1 a 0 na partida de ida.Yony, por sua vez, ainda não foi inscrito em nenhuma competição pelo Corinthians. O novo reforço fez testes físicos, treinou em campo reduzido e fez finalizações com os demais jogadores. Ele se movimentou bastante, pediu bola e mostrou estar em forma.Já o meia Ramiro segue de fora das atividades com bola no CT. O jogador se recupera de uma lesão no joelho, e a comissão técnica tem esperança de contar com o atleta para o duelo contra o Guaraní.Danilo Avelar e Léo Santos, que ainda se recuperam de lesões, também seguem de fora dos treinamentos com os demais jogadores.