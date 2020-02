Corinthians estreia na Libertadores 2020 contra trauma duplo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida de estreia do Corinthians na Copa Libertadores de 2020, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, unirá dois traumas recentes da equipe alvinegra no torneio.A fase de mata-mata que antecede o acesso aos grupos do torneio continental é a mesma a etapa em que o time alvinegro foi eliminado pelo Tolima (COL) em 2011. Na ocasião, a modesta equipe colombiana empatou o jogo de ida, no Pacaembu, por 0 a 0, e venceu em casa, por 2 a 0.A partida de volta ficou marcada, ainda, por ter sido o último jogo disputado pelo atacante Ronaldo pelo clube paulista. O jogador se aposentou do futebol pouco depois, aos 35 anos. Ausente do jogo devido a uma lesão, o lateral Roberto Carlos também não voltaria mais a defender o clube.Além disso, o adversário da vez será o Guaraní-PAR, que surpreendeu o Corinthians em 2015 ao eliminar o time alvinegro nas oitavas de final do torneio.O resultado ampliou uma sina da equipe alvinegra neste século. Com exceção de 2012, quando ganhou o inédito título da Libertadores, o time não conseguiu ir além do primeiro mata-mata após a fase de grupos.Foram nove participações nesse período, com sete eliminações nas oitavas.Três jogadores do atual elenco faziam parte do plantel corintiano no primeiro confronto com os paraguaios: Cássio, Fagner e Gil, que deixou o clube e depois retornou. Naquela ocasião, Tite ainda estava no Parque São Jorge, de onde sairia em 2016 para assumir a seleção brasileira.Os jogadores do Guaraní tiveram como fator motivacional uma declaração do então diretor de futebol corintiano, Sergio Janikian.Logo após o sorteio que definiu os confrontos das oitavas, o dirigente afirmou que ter o time paraguaio como adversário era um "presente de Deus", referindo-se ao favoritismo da equipe paulista.Em campo, o Corinthians perdeu os dois jogos: na ida, por 2 a 0, sendo que, no primeiro gol, Cássio falhou após uma cobrança de falta da intermediária. Na segunda partida, em Itaquera, nova derrota, agora por 1 a 0. Janikian pediu demissão após a queda, argumentando que não havia mais clima para ficar no clube.No reencontro, quem estará à frente do time alvinegro será Tiago Nunes, 39. Ele terá a primeira experiência como comandante da equipe na Libertadores.Contratado em dezembro, o gaúcho chegou ao clube credenciado por seu trabalho vitorioso no Athletico-PR, pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana, em 2018, e da Copa do Brasil, em 2019.A partida com o Guaraní será o quinto duelo oficial do treinador pelo Corinthians. Até agora, foram duas vitórias, um empate e uma derrota, todas pelo Campeonato Paulista.Nessas partidas, o Corinthians oscilou entre bons e maus momentos. As duas vitórias ocorreram quando o time atuou em casa, contra Botafogo (4 a 1) e Santos (2 a 0), em duelos nos quais conseguiu ditar o ritmo.Já o empate com o Mirassol (1 a 1) e a derrota para a Ponte Preta (2 a 1) aconteceram fora de casa. No primeiro confronto, os corintianos acabaram envolvidos pela velocidade imposta pelo adversário. No segundo, pagaram pelos erros cometidos no campo de defesa."Estamos evoluindo. O que eu quero é que os atletas façam tudo de forma natural, sem ter que pensar. É como dirigir um carro. Você não pensa quando troca de marcha. Só o número de jogos vai dar isso", disse Tiago Nunes após a vitória sobre o Santos.Diante do Guaraní, o treinador deverá mandar a campo a mesma formação que venceu o clássico de domingo (2). Eles atuaram diante do Santos justamente para aprimorar o entrosamento, segundo Nunes.O jogo de volta, em São Paulo, está marcado para a próxima quarta (12). Caso consiga avançar à próxima fase, o time do Parque São Jorge ainda terá pela frente o vencedor do confronto entre Cerro Largo (URU) e Palestino (CHI) na última eliminatória antes de chegar à fase de grupos.O classificado desses duelos entrará no grupo B, que já conta com Bolívar (BOL), Tigre (ARG) e Palmeiras.GUARANÍ-PARServio; Ramírez, Báez, López e Guillermo Benítez; Jorge Morel, Florentín, Redes, Angel Benítez e Edgar Benítez; Fernández. T.: Gustavo CostasCORINTHIANSCássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho e Cantillo; Everaldo, Luan e Janderson; Boselli. T.: Tiago NunesEstádio: General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feiraÁrbitro: Alexis Herrera (VEN)TV: Globo (para SP) e SporTV