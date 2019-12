Corinthians encaminha a contratação do colombiano Cantillo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está muito perto de confirmar a contratação de Victor Cantillo, do Junior Barranquilla. O presidente do clube, Andrés Sanchez viajou para a Colômbia para fechar a transação. A tendência é de o Alvinegro acertar o acordo de quatro anos com o meio campista e ter de desembolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões).Há alguns dias o Corinthians vivia expectativa no mercado da bola de contratar o jogador, de 26 anos, que era visto como uma alternativa para a saída de Junior Urso (vendido para o Orlando City).Conforme noticiou a imprensa colombiana, o clube paulista estava usado o empresário Felipe Russo como intermediário para o negócio. Russo trabalha em uma empresa de agenciamento no Brasil que já atuou com nomes como Yerri Mina, Juan Cazares e Marcos Rocha, entre outros.Cantillo tem sido destaque do Junior Barranquilla nas últimas partidas. Segundo o Sofascore, site de estatísticas e análise de desempenho de atletas, o meio-campista se destaca nos desarmes na intermediária e tem potencial ofensivo regular.