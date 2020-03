Corinthians empata e continua fora da zona de classificação do Paulista

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 com o Novorizontino, na noite deste sábado (7), na cidade de Novo Horizonte. A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o time do técnico Tiago Nunes segue em terceiro, fora da zona de classificação, com dez pontos no Grupo D. O time do interior também está em terceiro com 15 pontos, no Grupo B.

O duelo em Novo Horizonte começou bem agitado com chances desde os primeiros minutos. O Corinthians abriu o placar em lance de falta, simulada pelo corintiano Luan. Na cobrança de falta, Fagner colocou a bola na área, e o zagueiro Gil cabeceou e abriu o placar aos 19 minutos.

Quatro minutos depois, o time do interior conseguiu o empate e graças ao vacilo da zaga corintiana. A bola foi alçada na área por cobrança de lateral, Gil rebateu, mas na sequência Léo Baiano ganhou pelo alto e devolveu na área. Jenison dominou e encheu o pé diante de Cássio, aos 23 minutos.

A partida perdeu o ritmo ainda no primeiro tempo e ficou ainda pior na etapa final, quando as equipes trocavam passes - erravam vários- e não conseguiam avançar ao gol. Cássio, ainda, evitou a derrota aos 43 minutos. Léo Capixaba, após outro bate e rebate na área, ficou de cara com o goleiro, mandou a bomba e Cássio salvou.

O Corinthians volta jogar pelo Campeonato Paulista no domingo (15), no Itaquerão, contra o Ituano às 16 horas. O Novorizontino visita a Ferroviária no sábado, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1X1 CORINTHIANS

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson Moraes Coelho e Luiz Alberto Nogueira

Cartões amarelos: Oliveira, Everton Sena, Paulinho e Jenison (Novorizontino); Gabriel e Luan (Corinthians)

Gols: GIL (COR), aos 19 minutos do primeiro tempo, e Jenison (Novorizontino), aos 23 minutos do primeiro tempo.

NOVORIZONTINO

Oliveira; Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Adílson Goiano; Paulinho, Cléo Silva (Léo Santiago), Léo Baiano (Vinícius Kiss) e Jenison; Danielzinho e Felipe Marques (Capixaba).

Técnico: Roberto Fonseca

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Carlos Augusto (Lucas Piton); Gabriel (Éderson) e Cantillo; Janderson, Luan e Everaldo (Ángelo Araos); Mauro Boselli.

Técnico: Tiago Nunes