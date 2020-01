Corinthians despacha Juventude e enfrenta Mirassol nas oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve poucas dificuldades para vencer o Juventude na noite desta segunda-feira (13), por 3 a 1, em Franca, e avançar para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.O adversário do Corinthians na próxima fase será o Mirassol, que eliminou o Joinville com uma vitória por 2 a 0 também nesta segunda.Os gols corintianos foram marcados por Sandoval, Rafael Freitas e Richard. Tocando bem a bola e dominando as ações, o time paulista abriu o placar aos 37 minutos. Daniel deu cruzamento perfeito, e Sandoval subiu entre os zagueiros para cabecear para as redes.Seis minutos depois, Gabriel Pereira fez ótima jogada na entrada da área e bateu forte para defesa do goleiro Deuner, mas Rafael Freitas chegou antes no rebote e completou para as redes para fazer 2 a 0.O terceiro veio já no segundo tempo, aos 4 minutos: Richard recebeu lançamento e soltou uma bomba no ângulo de fora da área, marcando um golaço.O Juventude esboçou pouca reação após o terceiro gol, com a torcida do Corinthians em Franca já cantando vitória durante boa parte do segundo tempo. Mas conseguiu descontar já aos 41 minutos, com o zagueiro Jair, que foi até a área ofensiva e cabeceou firme um cruzamento da direita para fazer o gol de honra.