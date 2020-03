Corinthians decide manter dupla em baixa no elenco e confia até em revenda

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está decidido a manter no elenco o meia Ângelo Araos e o atacante Matheus Davó, dupla que não está sendo aproveitada pelo técnico Tiago Nunes.

Contratado em 2018, o primeiro deles foi emprestado para a Ponte Preta no fim do ano passado, após ter sido encostado pelo Corinthians, e retornou a pedido de Nunes. Já Davó chegou ao clube alvinegro no início deste ano.

Segundo apurou a reportagem, diretoria e comissão técnica avaliam que os jogadores são promissores e, inclusive, possuem potencial de revenda para o futuro. A cúpula alvinegra pede, internamente, paciência para que a dupla ganhe confiança e defenda o Corinthians na sequência da temporada.

No caso de Araos, inclusive, o Corinthians até ignorou sondagens de clubes interessados em contratar o chileno por empréstimo. A expectativa com ele é grande. O meia é visto como uma ótima opção para a vaga de Luan, titular absoluto na armação de jogadas do time alvinegro.

Tiago Nunes está satisfeito com o desempenho de Araos nos treinamentos. Na semana passada, o chileno foi um dos destaques do Corinthians ao lado de Ederson em jogo-treino contra o time sub-23, no CT Joaquim Grava.

O treinador, enfim, acredita que encontrou a posição de Araos em campo. Na visão da comissão técnica, este é o primeiro passo para que o chileno reinicie a sua trajetória no Corinthians. Araos treina como meia centralizado, atrás do centroavante, e pode virar um dos substitutos imediatos de Luan.

Davó, por sua vez, poderia ser emprestado para ganhar experiência, mas seguirá integrado ao elenco profissional. Tanto diretoria, como comissão técnica, descartam a ideia de emprestar o ex-atacante do Guarani.

Diferente de Araos, o atacante Davó está inscrito no Campeonato Paulista. Yony González e Pedrinho foram os últimos inscritos pelo Corinthians, mas Tiago Nunes ainda deixou duas vagas abertas.

Das 26 vagas da "lista A", o time alvinegro inscreveu 24 jogadores. A lista deve ser preenchida até a próxima sexta-feira (6). Araos tem como concorrentes o volante Ederson e o zagueiro Danilo Avelar. Léo Santos, que se recupera de cirurgia no joelho, corre por fora na briga.