Corinthians brinca com filme 'A Era do Gelo' ao anunciar Sidcley

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (8) a contratação do lateral-esquerdo Sidcley, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ele jogará no clube paulista até o fim desta temporada por empréstimo.Até o momento, o Corinthians acertou quatro contratações. Além do lateral, o clube paulista fechou com Luan, Víctor Cantillo e Davó.O time alvinegro realizou o anúncio nas redes sociais com uma imagem de Sid, personagem do filme "A Era do Gelo", além da sirene tocando no Parque São Jorge —tradição no clube paulista há décadas.Sidcley retorna ao Corinthians após passagem rápida em 2018, quando conquistou o Campeonato Paulista daquele ano. Na ocasião, o lateral foi decisivo nas quartas de final ao marcar gol contra o Bragantino. Em sua primeira passagem, ele atuou em 27 jogos e marcou três gols."Muito feliz em retornar ao Corinthians, onde tive uma passagem curta, mas muito marcante na minha carreira", comentou Sidcley. "Não veja a hora de voltar a vestir o manto na Arena, com o apoio da torcida durante os 90 minutos", completou.Sidcley se apresentou ao Corinthians na terça (7) e completou dois dias de treinamento sob o comando do técnico Tiago Nunes. O atleta corre contra o tempo para regularizar documentação no país para viajar com a delegação corintiana que disputa a Florida Cup, nos Estados Unidos, no próximo domingo (12).