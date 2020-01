Corinthians anuncia a contratação de Matheus Davó, ex-Guarani

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou neste domingo (12) a contratação do atacante Matheus Davó, 20, que estava no Guarani. O jogador assinou contrato com o clube alvinegro até o fim da temporada de 2023. Ele viajará com o elenco para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos.O Corinthians não revelou os valores envolvidos na negociação que resultou no acordo com o Guarani por Davó.Apesar de ter sido anunciado apenas hoje, Davó já treinava com o elenco que se reapresentou no último dia 6 de janeiro. No Corinthians, ele vestirá a camisa 33.Matheus Davó se destacou na Copinha do ano passado, pelo Guarani. Em um dos jogos, marcou quatro gols contra o Internacional. No time profissional da equipe de Campinas, ele fez 30 jogos e marcou três vezes.