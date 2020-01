Corinthians anuncia contratação de Cantillo por quatro temporadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após confirmar o retorno do lateral-esquerdo Sidcley, o Corinthians anunciou a contratação do volante Víctor Cantillo, ex-Junior Barranquilla (COL), nesta quinta-feira (9). O colombiano de 26 anos assinou contrato por quatro temporadas."Estou muito contente de ter assinado com o Corinthians. Espero que tudo saia muito bem e vai, Corinthians", celebrou o reforço.O UOL Esporte revelou com exclusividade nesta semana que o Corinthians pagará US$ 2,8 milhões (R$ 11,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. O valor será dividido em quatro prestações que vencem a cada quatro meses. Sendo assim, o clube quitará o investimento no início de 2021.O Corinthians repetiu no acordo o modelo de contratação do caso do chileno Ângelo Araos.O clube paulista, inicialmente, contrata Cantillo por empréstimo e de forma parcelada. Se pagar corretamente, ficará com o jogador em definitivo. Caso contrário, o time alvinegro devolverá o atleta.Sob esse modelo de contratação, o Corinthians evita pagar juros bancários para ter Cantillo. Isso porque o clube paulista precisaria de uma garantia bancária para fechar o negócio parcelado.