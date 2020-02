Copa do Rei terá semifinais sem Real Madrid e Barça pela 1ª vez na década

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As derrotas de Real Madrid e Barcelona nesta quinta-feira (6) para Real Sociedad e Athletic de Bilbao, respectivamente, resultaram em um cenário atípico na Copa do Rei. Pela primeira vez na década (2011-2020), a poderosa dupla está fora da semifinal da competição.A última vez foi na temporada 2009/10. O Barcelona perdeu por 1 a 0 para o Athletico de Bilbao, enquanto o Real viu a Real Sociedad vencer por 4 a 3.O título da Copa do Rei, dessa forma, ficará entre Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Granada e Mirandés, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Os confrontos vão ser sorteados nesta sexta (7). A final será em jogo único, no dia 18 de abril.Há dez anos, o Barcelona foi eliminado pelo Sevilla nas oitavas de final da Copa do Rei. O Real Madrid caiu diante do Alcorcón, na fase anterior. As semifinais daquela edição tiveram os duelos Sevilla x Getafe e Racing Santander x Atlético de Madri. O Sevilla foi o campeão ao derrotar o Atlético por 2 a 0 na decisão.A edição atual da Copa do Rei terá, ainda, um campeão inédito ou que há muito tempo não levanta a taça.Granada e Mirandés nunca deram a volta olímpica da competição. O primeiro chegou no máximo à final, em 1958/59, mas perdeu para o Barcelona. O Mirandés disputou a semifinal em 2011/12, mas foi eliminado pelo Athletic de Bilbao.Já a Real Sociedad sagrou-se campeã em 1986/87. O Athletic de Bilbao é o segundo maior vencedor da Copa do Rei, com 24 conquistas, atrás apenas do Barcelona, com 30. O último título, no entanto, foi conquistado em 1983/84.Depois de ficarem fora da semifinal em 2009/10, Barcelona e Real Madrid dominaram a Copa do Rei. O Barça venceu cinco edições (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), contra duas do Real (2010/11 e 2013/14). Valencia (2018/19) e Atlético de Madrid (2012/13) também levantaram o troféu.O Barcelona esteve em todas as semifinais. O Real Madrid, por sua vez, voltou a ser eliminado de forma precoce. Em 2014/15, o time foi eliminado pelo Atlético de Madri nas oitavas. Na temporada seguinte, para o Cádiz, na quarta fase. Na sequência, para Celta e Leganés, nas quartas de final.