Copa América e Eurocopa são adiadas para 2021 por causa do coronavírus

ÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa América de 2020, que seria disputada de junho a julho na Argentina e na Colômbia, foi adiada para 2021 em razão da pandemia de coronavírus.

A Eurocopa, o torneio de seleções europeias que estava previsto para o mesmo período da Copa América, também foi transferida para o ano que vem.

As decisões foram tomadas nesta terça-feira (17), em reuniões por videoconferência da Conmebol (confederação sul-americana) e da Uefa (entidade que comanda o futebol europeu) com as federações dos países do seu respectivo continente.

A possibilidade de transferir os eventos para o ano que vem ganhou força nos últimos dias, já que, com os torneios nacionais e continentais de clubes da Europa paralisados, não haveria tempo de terminar a temporada 2019/20 até o dia 12 de junho, data inicialmente marcada para o início tanto da Copa América quanto da Eurocopa.

A Uefa e os clubes da Europa trabalham com a possibilidade de terminar suas ligas, que foram interrompidas, durante o próximo verão europeu, ou seja, ainda em 2020. Para isso, é claro, dependem do controle da pandemia do novo coronavírus.

Um grupo especial de trabalho foi montado pela confederação europeia para estudar de que forma esses campeonatos e as competições continentais, como a Champions League e a Liga Europa, poderão ser finalizados.

A Euro deste ano seria a primeira da história a ser realizada em mais de um ou dois países, com jogos espalhados por 12 cidades diferentes: Amsterdã, Baku, Bilbao, Bucareste, Budapeste, Copenhagen, Dublin, Glasgow, Londres, Munique, Roma e São Petesburgo.

Em 2024, a competição já voltará a ser realizada em sede única, na Alemanha.

De acordo com a Uefa, o torneio será disputado entre 11 de junho e 11 de julho, mesma data anunciada pela Conmebol para a realização da Copa América. Os presidentes das duas entidades destacaram a colaboração entre as confederações para a readequação do calendário.

"Eu gostaria de agradecer a Alejandro Domínguez e à Conmebol, que concordaram em adiar a Copa América de 2020. Esses esforços conjuntos e especialmente esta ação coordenada e responsável são profundamente apreciados por toda a comunidade europeia do futebol", disse Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, em comunicado.

"Gostaríamos de agradecer especialmente os senhores presidentes da República Argentina, Dom Alberto Fernández, e da República da Colômbia, Dom Iván Duque, por toda cordialidade e colaboração permanentes pela organização deste grande campeonato. Agradecemos também à Uefa e seu presidente, Aleksander Ceferin, pelo trabalho conjunto e pela decisão coordenada de postergar a Eurocopa 2020 em benefício de toda a família do futebol", afirmou Alejandro Domínguez, mandatário da Conmebol, também em nota.

O adiamento da Eurocopa deverá implicar também na reorganização do novo Mundial de Clubes, que teria sua primeira edição em 2021, na China. A competição, organizada pela Fifa, ocuparia a janela deixada pela Copa das Confederações e seria realizada de quatro em quatro anos.

De acordo com a entidade máxima do futebol mundial, o novo torneio reuniria 24 clubes, com oito europeus e seis sul-americanos. Os critérios de classificação, porém, ainda não foram definidos.