Contratos e multas tranquilizam Flamengo por manutenção de time campeã

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma temporada inesquecível para o torcedor do Flamengo, o clube se preocupa mais em manter o time vencedor do Campeonato Brasileiro e da Libertadores do que em contratar em quantidade no mercado da bola. Para isso, a diretoria confia nos acordos que fez ao montar o elenco profissional da equipe.Ainda não existe nenhuma negociação efetiva para que algum jogador deixe o Flamengo. Nomes relevantes do time atraem interessados, mas o clube vê os contratos mais longos e as altas multas rescisórias como trunfos para a manutenção dos seus astros.Exceção feita a Gabigol, cujo vínculo termina no dia 31 de dezembro, os jogadores considerados titulares têm contratos de longa duração com o Flamengo.Neste cenário, não há renovações importantes pendentes para o momento. Último a prorrogar sua estadia na Gávea, Everton Ribeiro estendeu seu contrato até 2023.Peças que podem ser alvo da cobiça internacional, Bruno Henrique e Arrascaeta estão vinculados ao Flamengo até 2021 e 2023, respectivamente. Outro jogador com valor de mercado, Rodrigo Caio assinou até 2023, mesmo ano em que termina o contrato de Gerson.Diego e Diego Alves estão garantidos no clube até o último dia do ano que vem e devem ter suas situações discutidas a partir dos primeiros meses de 2020. Só uma mudança radical de cenário faria com que o Flamengo abrisse mão de duas de suas principais lideranças no vestiário.Não bastasse o conforto dos acordos prolongados, a diretoria ainda tem a segurança das caras multas rescisórias para manter seus astros. Bruno Henrique (R$ 140 milhões) e Reinier (R$ 156 milhões) são exemplos desta realidade do Flamengo, que vive situação financeira confortável e tem poder de fogo para barganhar pela permanência de seus ativos.Sem desespero para contratar, o Flamengo busca até quatro reforços que possam equilibrar o elenco. Pedro Rocha já está contratado e foi anunciado. O zagueiro Gustavo Henrique já fechou, mas ainda há detalhes burocráticos que impedem sua oficialização. A direção busca especialmente um lateral direito, um volante e um atacante.