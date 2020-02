Contra a homofobia, Gabigol vai usar camisa número 24 no duelo com o Resende

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta das férias apenas no dia 27 de janeiro, o Flamengo já trabalha a todo vapor para o início da temporada. Parte dos astros rubro-negros já vai a campo na segunda-feira (3), exatos oito dias após o retorno do descanso. O plano anterior previa a escalação dos garotos da casa até o fim da Taça Guanabara.Para enfrentar o Resende, às 20h, no Maracanã, o técnico Jorge Jesus decidiu escalar o time mais forte que tiver em mãos, independentemente do tempo de descanso que os novos reforços e os jogadores que disputaram o Mundial de Clubes tiveram. Em sua primeira coletiva na volta ao Ninho, o Mister não havia deixado claro se os titulares seriam usados.Gabigol foi um dos últimos a se apresentar para os trabalhos, visto que a negociação da compra dos seus direitos demandou tempo. Reapresentado, o jogador vestirá novamente da camisa 9. Mas para a partida contra o Resende, o ídolo da torcida rubro-negra vai usar o número 24 em referência a campanha contra a homofobia, que começou após uma declaração polêmica de um dos dirigentes do Corinthians.Na apresentação do jogador colombiano Cantillo, um dos representantes do clube alvinegro falou que no time não se usa o 24, o que é considerado uma associação homofóbica ao número, que culturalmente é representado pelo veado no jogo do bicho.Com exceção de Rodrigo Caio, que sofreu um corte no joelho, todos os aptos deverão ser relacionados. Na sexta-feira (31), os atacantes Michael e Pedro Rocha, e o zagueiro Léo Pereira tiveram suas inscrições efetivadas, mas ainda não jogarão nesta rodada. Pedro, Thiago Maia e Gustavo Henrique já têm o sinal verde. Com o elenco recheado, a expectativa é que a disputa interna seja acirrada."Ninguém ganhou títulos no papel. Há uma maior concorrência interna e isso é maravilhoso. Importante é que a ambição siga do mesmo jeito", disse o lateral-esquerdo Filipe Luís.A antecipação da entrada da constelação rubro-negra em ação deve-se especialmente ao jogo da Supercopa, diante do Athletico, dia 16, em Brasília. Ainda que a taça não seja a mais relevante em disputa na temporada, a conquista garante R$ 5 milhões ao campeão e mais uma volta olímpica. Depois das conquistas em série em 2019, o time terá de conviver com as cobranças por novos feitos."Começa tudo do zero. Ninguém vive de passado. Se não jogar bem no Carioca, as críticas vão vir", admitiu Filipe.RESENDERanule; Dieguinho, Grasson, Kevyn, Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Zizu, Geovane, Caio Cézar; Alef Manga.Técnico: Edson SouzaFLAMENGODiego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Thuler, Filipe Luís; Arão (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (Pedro).Técnico: Jorge JesusEstádio: Maracanã, no Rio de JaneiroHorário: 20h desta segunda-feiraÁrbitro: Diego da Silva Lourenço (RJ)