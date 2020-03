Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por causa do novo coronavírus, a Fiba (Federação Internacional de Basquete) anunciou, nesta quinta-feira (12), a suspensão a partir desta sexta (13) de todo o calendário de competições organizado pela entidade, o que inclui a Champions League América.

Por esse torneio, o Flamengo jogará nesta quinta às 19h30 contra o Instituto, da Argentina, no Maracanãzinho, pelo segundo jogo da semifinal. A partida está confirmada. Se o time argentino vencer e for necessário um terceiro jogo, este não será no sábado (14), como estava programado.

O jogo de agora entre Flamengo e Instituto deverá ser o penúltimo do basquete internacional antes da suspensão de todos os torneios, seguido apenas pelo jogo entre Quimsa e San Lorenzo, ambos argentinos, também pela semifinal desta competição.

Diferente do futebol, que tem federações continentais independentes da Fifa, no basquete, a Fiba tem braços regionais e, por isso, controla também o torneio equivalente à Libertadores.

Na semana passada, a Fiba já havia suspendido diversas competições que seriam realizadas na Ásia, com destaque para o Pré-Olímpico Mundial de Basquete 3x3, programado para acontecer na semana que vem na Índia. O Brasil participaria com chances remotíssimas de classificação.

Desde que a Fiba começou a organizar Campeonatos Mundiais da modalidade, o país fez 18 jogos e só venceu um. No Mundial do ano passado, perdeu seus cinco jogos. A equipe jogaria no grupo A, contra Mongólia, Polônia, Turquia e República Tcheca na primeira fase.

Agora as medidas da federação internacional são ampliadas para outros torneios, o que inclui, por enquanto, até os Pré-Olímpicos Mundiais do Basquete Masculino. São quatro, que seriam jogados na Croácia, no Canadá, na Sérvia e na Lituânia entre os dias 23 e 28 de junho.