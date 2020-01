Conor McGregor nocauteia Cerrone no UFC 246

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lutador irlandês Conor McGregor venceu o norte-americano Donald Cerrone por nocaute, na madrugada deste domingo (19), no principal confronto do UFC 246, em Las Vegas (EUA).Os atletas partiram para a trocação já no primeiro round, mas McGregor mostrou sua força de imediato: logo aos 40s, acertou o primeiro soco e, na sequência, encaixou golpes com o ombro -que fizeram o nariz do americano sangrar-, seguidos de uma joelhada e um cruzado.Cerrone ainda reagiu com um chute, mas o irlandês se defendeu e, também chutando, acertou o "Cowboy", que balançou.A vitória veio no ground and pound, que obrigou o árbitro a interromper a disputa."Eu fiz história nesta noite e consegui mais um recorde. Agora sou o primeiro lutador na história do UFC a nocautear no peso pena, peso leve e, desta vez, no peso meio-médio. Estou muito orgulhoso", disse McGregor, que voltou ao ringue após ficar 15 meses afastado das competições.Confira os resultados da noite:Conor McGregor nocauteou Donald Cerrone no 1º roundHolly Holm venceu Raquel Pennington por decisão unânimeAleksei Oleinik finalizou Maurice Greene no 2º roundBrian Kelleher finalizou Ode Osbourne no 1º roundCarlos Diego Ferreira finalizou Anthony Pettis no 2º roundRoxanne Modafferi venceu Maycee Barber por decisão unânimeSodiq Yusuff venceu Andre Fili por decisão unânimeAskar Askarov venceu Tim Elliott por decisão unânimeDrew Dober nocauteou Nasrat Haqparast no 1º roundAleksa Camur venceu Justin Ledet por decisão unânimeSabina Mazo venceu JJ Aldrich por decisão dividida